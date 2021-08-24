Представитель Политбюро движения Талибан (запрещено в Росии) Мохаммад Наим назвал «пустыми и необоснованными» обвинения в расправах над своими противниками, которые звучат со стороны правозащитников. «Все разговоры о казнях не соответствуют действительности» добавил Наим, – сообщает ТАСС со ссылкой на вещающий из Бейрута телеканал Al Mayadeen.

«Мы являемся мишенью западных СМИ на протяжении более 20 лет, и хорошо представляем, как готовятся доклады о нарушениях прав человека», – сказал представитель Талибана (запрещено в России).

Во вторник, 24 августа, радикальное движение Талибан (запрещено в России) подвергло критике заявление лидеров G7, касающееся необходимости соблюдения прав человека в Афганистане. Как заявил вещающему из Бейрута телеканалу Al Mayadeen представитель Политбюро движения Мохаммад Наим, «предупреждения такого рода со стороны Запада не являются чем-то новым для талибов (запрещено в России)».

Лидеры G7 по итогам состоявшегося во вторник, 24 августа, чрезвычайного виртуального саммита призвали будущее афганское правительство соблюдать международные обязательства, бороться с терроризмом и уважать права человека: «На Талибан (запрещено в России) возложена ответственность «за действия по предотвращению терроризма, соблюдению прав человека, в особенности женщин, девочек и меньшинств, по поиску инклюзивного политического решения в Афганистане».

«На Талибане (запрещено в России) лежит обязанность полностью претворить свои обещания в реальность», – заявила ранее верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет и напомнила о данных талибами (запрещено в России) обещаниях в сфере прав человека. Верховный комиссар сообщила, что с начала нынешнего года свои дома покинули 270 тыс. афганцев и общее число внутренне перемещенных лиц в стране превысило 3,5 млн.

Бейрут, Иван Бабурин

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