В Токийском метро неизвестный облил пассажиров кислотой

Два человека пострадали при нападении в метро в Токио. Неизвестный облил пассажиров кислотой. Об этом сообщает телекомпания NHK.

Инцидент произошел в день открытия Паралимпийских игр, 24 августа. На станции Широкане-Таканава мужчина в маске плеснул, предположительно, серную кислоту в лицо 22-летнему пассажиру. Также пострадала 34-летняя женщина, которая поскользнулась и упала на разлитую жидкость.

Пострадавших госпитализировали. У мужчины врачи диагностировали химические ожоги лица и плеч, у женщины – незначительные ожоги ног. Сейчас медики пытаются спасти зрение молодого человека.

Нападавший сумел скрыться с места преступления, но затем сдался полиции. Правоохранители выясняют причины его поступка.

Токио, Зоя Осколкова

Токио. Другие новости 25.08.21

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