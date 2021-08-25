Мексика приняла больше ста афганских журналистов и членов их семей

Министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард приветствовал сегодня, 25 августа, в аэропорту Мехико группу из 124 журналистов афганцев и членов их семей, – сообщает AFP со ссылкой на МИД Мексики.

Марсело Эбрард на торжественной церемонии встречи беженцев заявил: «Это люди, которые рискуют своей жизнью ради свободы, свободы слова, и независимости прессы».

Группа, состоящая из журналистов различных афганских СМИ, прибыла в аэропорт Мехико после 20-часового перелета из Дохи на транспортном самолете ВВС Катара.

Несколькими часами ранее в Мексику прибыли пять молодых афганских женщин инженеров-специалистов в робототехнике, обладательницы международных наград. Все они были эвакуированы после захвата в Афганистане власти талибами (запрещено в России).

Несколько дней назад Мексика объявила, что начала рассматривать заявления о предоставлении статуса беженца афганцам, особенно женщинам и девочкам.

Мехико, Иван Бабурин

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