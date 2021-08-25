Турция выводит свои войска из Афганистана

Анкара объявила о выводе турецких войск из Афганистана. Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу военных, – сообщает РБК со ссылкой на пресс-службу турецкого оборонного ведомства.



В сообщении говорится: «Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и создавшихся условий, была начата эвакуация турецких военных».



Кроме этого, как сообщает Reuters, к Турции обратился Талибан (запрещено в России) с просьбой о технической помощи в управлении кабульским аэропортом. При этом, представители исламистского движения настаивают на том, чтобы военные Анкары были полностью выведены к 31 августа.

По словам одного из официальных лиц, просьба Талибана (запрещено в России) поставила Анкару перед трудным решением относительно того, соглашаться ли на опасную работу.

«Талибан обратился с просьбой о технической поддержке в управлении кабульским аэропортом, однако, требование «Талибана» о выводе всех турецких войск осложнит любую предполагаемую миссию», – пишет Reuters со ссылкой на высокопоставленного турецкого чиновника.



Турецкие вооруженные силы находились в Афганистане в составе сил НАТО с 2002 года.

Анкара, Иван Бабурин

Анкара. Другие новости 25.08.21

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