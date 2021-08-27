22-летний пастор хотел воскреснуть из мертвых, как Иисус. Он был похоронен заживо и умер

Двадцатидвухлетний пастор Джеймс Сакара из Замбии умер после того, как его заживо похоронили. Он пытался подражать Иисусу и планировал воскреснуть из мертвых. Через три дня соучастники похорон не смогли оживить товарища, несмотря на ритуальную церемонию.

Как сообщают местные СМИ, в церемонии погребения принимали участие по меньшей мере три человека из города Хадиза на востоке страны – все они тесно работали с пасторомна тему воскресения. Перед фактическим погребением Сакара якобы цитировал Библию.

Через три дня задачей соучастников было выкопать пастора и вернуть к жизни. Однако священник не проснулся во время ритуальной церемонии, и его последователи поняли, что попытка воскрешения была провалена.

Один из мужчин, вызвавшихся на похороны, обратился в полицию, которая заинтересовалась смертью пастора. Двое других находятся в бегах и разыскиваются полицией. Как сообщают местные СМИ, пастор оставил после себя беременную жену.

Хадиза, Елена Васильева

Хадиза. Другие новости 26.08.21

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