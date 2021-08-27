У голливудского актера Тома Круза на съемках в Британии угнали машину

У известного по ролям супершпиона американского актера Тома Круза угнали автомобиль. Машину удалось быстро найти, но угонщики забрали дорогостоящие вещи из багажника.

Круз припарковал свой BMW у отеля в Великобритании, где идут съемки очередной части блокбастера «Миссия невыполнима». Несмотря на то, что неподалеку находится полицейский участок, воры смогли угнать машину, воспользовавшись сканером для бесконтактных ключей.

Владелец обнаружил пропажу авто и обратился к правоохранителям. Благодаря наличию электронной системы слежения, машину удалось довольно быстро отыскать, пишет таблоид The Sun.

Однако личные вещи актера, находившиеся в салоне и багажнике, пропали. Сумма ущерба не раскрывается.

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 27.08.21

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