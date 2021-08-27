«Иран никогда не станет ядерным» – заверил Джо Байден нового израильского премьера

Встреча президента США Джо Байдена с новым премьер-министром Израиля Нафтали Беннетом состоялась сегодня, 27 августа в Вашингтоне. Как сообщает Israel Info, хозяин «Белого дома заверил израильского премьера в том, что «Иран никогда не станет ядерным», а также пообещал пополнить запас противоракет для ПРО «Кипат Барзель».

Президент США заявил, что «его страна никогда не допустит вооружения Ирана ядерным оружием», а также дал понять, что не исключает и применения силы при необходимости.

«Мы будем действовать дипломатическими путями, но, если не получится, мы обратимся к другим средствам», – заявил Байден.

В свою очередь, премьер-министр Израиля Нафтали Беннет подчеркнул, что Израиль «никогда не попросит США о защите» и всегда будет защищать себя сам, но благодарен США за помощь.

На пресс-конференции по итогам встречи израильский премьер традиционно напомнил журналистам, что «еврейское государство окружено самыми трудными соседями в мире: на юге ИГИЛ (запрещено в России), на севере Хезболла, и все хотят нас убить». Также Беннет сообщил, что договорился с Байденом об общей стратегии противостояния иранской угрозе.

Вашингтон, Иван Бабурин

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