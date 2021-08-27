Королева Великобритании примет личное участие в Международной конференции по климату

Организаторы Конференции ООН по изменению климата (COP26), которая состоится в Глазго в ноябре, объявили сегодня, 27 августа, что королева Великобритании Елизавета II примет личное участие в мероприятии, – сообщает Independent.

Мировые лидеры встретятся, чтобы попытаться конкретизировать обязательства, направленные на стабилизацию и ускорению действий по изменению климата на планете, взятые в Париже в 2015 году.

Двухнедельная конференция COP-26 должна была состояться еще в прошлом году, однако сроки ее проведения были сдвинуты на год из-за пандемии коронавируса. Она начнется 1 ноября с переговоров лидеров стран – участниц конвенции. Ожидается, что для участия в работе конференции в шотландский Глазго прибудет около 20 тыс. человек.

В июле текущего королева посетила Эдинбургский институт проблем изменения климата (ECCI) в преддверии климатического саммита COP26 в Глазго. По официальной информации королева общалась с экспертами из Climate XChange, независимой исследовательской группы, которая консультирует правительство Шотландии.

Однако, The Guardian сообщает, что в то же время юристы королевы провели тайные переговоры с шотландскими министрами на предмет изменить законопроект, чтобы освободить ее частную землю от ограничений, связанных с сокращением выбросов углерода.

Предполагаемое законодательное исключение будет означать, что королева, являясь одним из крупнейших землевладельцев в Шотландии, станет единственным человеком в стране, на которую не будет распространяться требование по использованию возобновляемых источников энергии для обогрева своих зданий, – отмечает The Guardian.

Лондон, Иван Бабурин

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