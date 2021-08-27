Убийца Роберта Кеннеди получил шанс на освобождение

Калифорнийская комиссия по условно-досрочному освобождению одобрила в пятницу, 27 августа, освобождение из тюрьмы 77-летнего палестинца Сирхана Сирхана, убившего Роберта Кеннеди, младшего брата Джона Фицджеральда Кеннеди, во время президентской кампании 1968 года, – предает Le Figaro.

Решение комиссии после 90-дневного пересмотра будет передано губернатору Калифорнии, который имеет право утвердить, отклонить или изменить его. Ранее Комиссия 15 раз отклоняла запрос осужденного,

Сирхан Сирхан был осужден 17 апреля 1969 года за убийство сенатора от Нью-Йорка Роберта Кеннеди в гостинице Лос-Анджелеса Ambassador Hotel 5 июня 1968 года. За убийство сенатора Сирхан Сирхан был приговорен к смертной казни, однако семья Кеннеди попросила заменить приговор на пожизненное заключение.

Предположительно, Сирхан Сирхан совершил преступление в знак мести за поддержку Израиля Соединенными Штатами в Шестидневной войне 1967 г.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 28.08.21

Сдать оружие обязали жителей Кабула. / Королева Великобритании примет личное участие в Международной конференции по климату. / «Иран никогда не станет ядерным» – заверил Джо Байден нового израильского премьера. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»