Американская астронавт МКС получила необычный подарок на юбилей

Астронавт НАСА Меган МакАртур получила сегодня в день своего 50-летия, как она выразилась, «самый крутой подарок на свете». Кораблем снабжения на борт МКС сегодня, 30 августа, специально для юбилярши было доставлено мороженое, – сообщает агентство AP.

Меган МакАртур лично следила за автоматической стыковкой SpaceX, который доставил груз на МКС после суток полета.

Запущенная в воскресенье из Космического центра Кеннеди НАСА, капсула доставила лимоны, помидоры черри, авокадо и мороженое для МакАртур и ее шести товарищей по команде. Кроме подарков на борт МКС доставлено также «несколько тонн исследовательского и другого необходимого оборудования».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 30.08.21

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