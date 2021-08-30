Совбез ООН призвал Талибан не мешать выезду афганцев и иностранцев

Совбез ООН принял резолюцию, призывающую Талибан (запрещено в России) исполнять свои обязательства по обеспечению свободного и безопасного выезда для афганцев и иностранцев из Афганистана, – передают РИА Новости.

За резолюцию проголосовали 13 государств, РФ и Китай воздержались.

Постпред России при ООН Василий Небензя заявил, что Россия воздержалась при голосовании по резолюции Великобритании, Франции и США по Афганистану из-за того, что ее авторы проигнорировали озабоченности официальной Москвы. По его словам, Россия предлагала отразить в документе негативный эффект заморозки финансовых активов и вывоза важных для экономики специалистов.

СБ ООН строжайшим образом осуждает атаки близ аэропорта Кабула 26 августа и отмечает, что Талибан осудил это нападение. В резолюции говорится, что СБ ООН принимает во внимание заявление Талибана от 27 августа, в котором талибы дали обязательство, что «афганцы смогут выезжать за границу, могут покинуть Афганистан в любое время, когда захотят, и могут покинуть Афганистан через любой пограничный переход, как воздушный, так и наземный, в том числе через вновь открывшийся и безопасный аэропорт Кабула, при этом никто не будет им мешать выезжать».



Резолюция СБ ООН требует, чтобы «афганская территория не использовалась для угроз или нападений на какую-либо страну или для укрытия, либо обучения террористов, равно как и для планирования или финансирования террористических актов»,

Совбез ООН вновь заявляет о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, в том числе против лиц и организации, которые внесены в санкционные списки в соответствии с резолюцией 1267 (1999), и отмечает соответствующие обязательства Талибана в этой связи.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

Нью-Йорк. Другие новости 30.08.21

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