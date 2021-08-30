Последний американский солдат покинул Афганистан

Пентагон объявил в понедельник, 30 августа, что последние американские солдаты покинули Афганистан в конце самой продолжительной войны в истории Соединенных Штатов, оставив страну в руках Талибана, их 20-летних врагов.

Генерал ВС США Кеннет Маккензи заявил сегодня на пресс-конференции: «Последний самолет C-17 вылетел из аэропорта Кабула сегодня, 30 августа, в 21:29 по французскому времени»,– сообщает французское агентство AFP.

Генерал Маккензи также сообщил, что начиная с 14 августа, за 18-дневный период, самолеты из Соединенных Штатов и их союзников эвакуировали более 123 тысяч мирных жителей из международного аэропорта Кабула.

Как сообщают журналисты AFP, в городе слышна стрельба на различных контрольно-пропускных пунктах, а также, – как боевики поздравляют друг друга на постах безопасности в Зеленой зоне.

«Мы вошли в историю», – сказал представитель талибов (запрещено в России) после ухода американских войск.

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 30.08.21

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