«Талибы должны вернуть все до последнего цента» – Трамп

«Все военное оборудование должно быть немедленно возвращено талибами (запрещено в России) Соединенным Штатам, включая каждый цент из $85 млрд.», – заявил в понедельник, 30 августа, экс-президент США Дональд Трамп.

«Соединенные Штаты должны ответить недвусмысленной военной силой, если Талибан откажется вернуть военное оборудование, которое было оставлено в Афганистане», – сообщила в понедельник, 30 августа, газета The Hill со ссылкой на заявление Дональда Трампа.

По словам бывшего американского президента, если военное снаряжение не будет возвращено, Штаты должны либо забрать его, используя «недвусмысленную военную силу», либо разбомбить.

Трамп также в очередной раз заявил, что «никогда в истории отказ от войны не проводился так плохо или некомпетентно», как вывод войск из Афганистана при администрации Джо Байдена.

Министр обороны России Сергей Шойгу 28 августа, заявил, что военные Соединенных Штатов оставили на территории Афганистана множество единиц высокоточного оружия, например, – более 100 переносных ракетных комплексов Javelin. Он также заверил, что российская сторона основной угрозой, исходящей от Афганистана, считает наркотические вещества, – цитируют слова Шойгу Известия.

24 августа стало известно, что США вынужденно бросили в Афганистане некоторое количество своих самолетов, военных вертолетов и противотанковых ракет. Отмечается, что Пентагон намерен принять окончательное решение по таким вопросам, как бомбардировка складов, по окончании эвакуации с афганской территории.

Вашингтон, Иван Бабурин

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