За 50 лет число стихийных бедствий в мире выросло в пять раз

С 1970 года число стихийных бедствий в мире выросло в пять раз. При этом количество жертв различных природных происшествий ежегодно падает, благодаря системам предупреждения. Об этом говорится в докладе Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН.

«Количество погодных, климатических и гидрологических экстремальных явлений увеличивается, и они станут более частыми и суровыми во многих частях света в результате климатических изменений», – заявил генсек организации Петтери Таалас.

За последние 50 лет зафиксировано свыше 11 тысяч стихийных бедствий, которые стали причиной гибели более 2 млн человек и нанесли экономический ущерб в размере 3,64 трлн долларов.

Наиболее гибельными стали засухи, которые привели к смерти примерно 650 тысяч человек, шторма – более 577 тысяч погибших, наводнения – порядка 59 тысяч человек, аномальная жара – до 56 тысяч жертв.

В то же время число смертей, связанных с природными катастрофами, сократилось троекратно, во многом благодаря системам раннего предупреждения. 91% летальных исходов пришлись на развивающиеся страны, где такие технологии отсутствуют.

Женева, Зоя Осколкова

Женева. Другие новости 01.09.21

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