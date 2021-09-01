На Шри-Ланке объявлено чрезвычайное экономическое положение

Шри-Ланка объявила чрезвычайное экономическое положение после резкого падения стоимости валюты этой страны, которое вызвало скачок цен на продукты питания.

Власти заявляют, что возьмут под контроль поставки основных продуктов питания, включая рис и сахар, и установят цены в попытке сдержать рост инфляции, сообщает ВВС.

В этом году шри-ланкийская рупия упала на 7,5% по отношению к доллару США.

Широкомасштабные чрезвычайные меры вступили в силу во вторник.

Бывший армейский генерал был назначен правительством уполномоченным по основным службам с полномочиями конфисковывать запасы, принадлежащие торговцам и розничным торговцам.

«Уполномоченные должностные лица смогут предпринять шаги для обеспечения населения основными продуктами питания по льготной ставке путем закупки запасов основных продуктов питания», – сказал в заявлении президент островного государства Готабая Раджапакса.

«Эти товары будут предоставляться по гарантированным государством ценам или на основе таможенной стоимости импортируемых товаров, чтобы предотвратить нарушения на рынке», – добавлено в заявлении.

Объявление было сделано после резкого скачка цен на основные продукты питания, такие как сахар, лук и картофель.

У магазинов наблюдались длинные очереди из-за нехватки других товаров, включая сухое молоко, керосин и газ для приготовления пищи.

Департамент переписи и статистики страны заявил, что повышение курса иностранной валюты стало одной из причин роста цен на многие товары первой необходимости за последний год.

По данным ведомства, в августе месячная инфляция выросла до 6%, в основном из-за высоких цен на продукты питания.

В стране, которая является нетто-импортером продуктов питания и других товаров, наблюдается рост числа случаев коронавируса и смертности от него, что ударило по туризму, одному из основных источников поступления иностранной валюты в стране.

Отчасти из-за резкого сокращения числа туристов экономика Шри-Ланки в прошлом году сократилась на рекордные 3,6%.

В марте прошлого года правительство ввело запрет на ввоз автомобилей и других товаров, пытаясь остановить отток иностранной валюты.

Ранее в этом месяце Шри-Ланка стала первой страной в регионе, которая повысила процентные ставки в попытке укрепить свою валюту и помочь ослабить инфляционное давление из-за высокой стоимости импорта.

В Шри-Ланке в настоящее время действует 16-дневный комендантский час до понедельника из-за резкого увеличения числа случаев заболевания Covid-19.

Шри-Ланка, Елена Васильева

Шри-Ланка. Другие новости 01.09.21

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