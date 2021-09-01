От охраны порядка на Паралимпиаде отстранили полицейских за пьяную драку

В Токио отстранили целый отряд полицейских, призванных из префектуры Яманаси для охраны порядка на Паралимпийских играх. Сотрудники полиции напились и подрались с местными жителями. Об этом сообщает Daily Mail.
Для правоохранителей на Паралимпиаде действует целый ряд жестких правил. Так помимо коронавирусных ограничений, связанных с необходимостью социального дистанцирования, есть внутренний приказ о запрете употребления алкоголя.
Некоторые офицеры из отряда нарушили установленные нормы. Они не только напились спиртного, но и строили драку с местными жителями, а их коллеги находились в это время в публичном доме.
Весь отряд отстранили. Проводится служебное расследование.
Токио, Зоя Осколкова
Токио. Другие новости 01.09.21
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