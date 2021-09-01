Разрешения у Талибана просит ООН для доставки гумпомощи в Афганистан

Координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров рассказал сегодня, 1 сентября, на брифинге, что ООН запросила разрешения у движения Талибан (запрещено в России) доставлять гуманитарные грузы через аэропорт Кабула.

Рамиз Алакбаров отметил, что не берется прогнозировать, когда талибы разрешат доставлять ООН гуманитарные грузы для Афганистана через аэропорт им. Хамида Карзая: «Мы ведем переговоры, и мы направили официальный запрос».

По его словам, возможность осуществлять гуманитарные рейсы в Кабул важна не только с точки зрения ротации персонала, но, прежде всего, для доставки продовольствия и медикаментов.

«Мы просим и активно ведем переговоры по поводу предоставления гуманитарного доступа в аэропорт Кабула. Мы надеемся, что его работа возобновиться как можно скорее, чтобы мы смогли доставлять продовольствие и другие грузы прямо в Кабул. Сейчас у нас такой возможности нет», – говорит координатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане.

Кабул, Иван Бабурин

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