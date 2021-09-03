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Пятница, 3 сентября 2021, 10:08 мск

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В США через пару минут после запуска взорвалась ракета Alpha

В США через несколько минут после старта взорвалась ракета Alpha американской компании Firefly Aerospace. Причины аварии устанавливаются.

Запуск проводился с базы ВВС «Ванденберг». По задумке разработчиков, ракета Alpha предназначена для бурно растущего рынка небольших спутников.

«Во время первой фазы подъема произошла внештатная ситуация, результатом которой стала потеря ракеты», – сообщила компания в твиттере. Взрыв произошел через 2,5 минуты после старта.

В настоящее время Firefly Aerospace не может озвучить причины аварии. В компании обещали раскрыть детали расследования позже.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 03.09.21

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