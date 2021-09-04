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Суббота, 4 сентября 2021, 10:33 мск

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Во время акции антипрививочников в Лондоне пострадали полицейские

Фото: Pixabay

В Лондоне прошла акция протеста антипрививочников, которая переросла в столкновения с полицейскими. В результате пострадали пять правоохранителей. Об этом сообщается в твиттере столичного отдела полиции.

Люди, протестующие против массовой вакцинации, хотели штурмовать штаб-квартиру Управления по регулированию лекарственных средств и товаров медицинского назначения Великобритании (MHRA). Полицейские пытались помешать демонстрантам, произошла потасовка.

«В ходе столкновений пострадали пять офицеров. Это неприемлемо. Мы работаем на месте происшествия», – говорится в заявлении полиции.

Акция протеста была организована в ответ на рекомендации британских властей по вакцинации от коронавируса всех подростков в возрасте 16-17 лет. Также MHRA одобрило использование вакцины против Covid-19 для детей 12-15 лет, если у них есть сопутствующие заболевания, которые повышают риск инфицирования.

Лондон, Зоя Осколкова

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