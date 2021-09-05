В США неизвестные открыли стрельбу по людям, есть погибшие

В Вашингтоне неизвестные расстреляли несколько человек. В результате трое погибли, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла накануне вечером на северо-западе американской столицы. По данным полиции, несколько нападавших вышли из автомобиля и начали вести огонь по людям, находившимся поблизости. Затем злоумышленники сели в машину и крылись.

Три человека погибли на месте. Еще трое получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. По словам врачей, жизнь пострадавших вне опасности.

В настоящее время проводится расследование. Полиция ищет черный автомобиль Honda Accord, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые. Власти объявили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за помощь в поимке преступников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.09.21

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