российское информационное агентство 18+

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 5 сентября 2021, 12:48 мск

Новости В мире

Новости, Кратко, Популярное, Европа, Балканы, Украина, Молдова, Приднестровье, Балтия, Абхазия

В США неизвестные открыли стрельбу по людям, есть погибшие

В Вашингтоне неизвестные расстреляли несколько человек. В результате трое погибли, еще трое госпитализированы. Об этом сообщает телеканал NBC Washington со ссылкой на полицию.

Стрельба произошла накануне вечером на северо-западе американской столицы. По данным полиции, несколько нападавших вышли из автомобиля и начали вести огонь по людям, находившимся поблизости. Затем злоумышленники сели в машину и крылись.

Три человека погибли на месте. Еще трое получили огнестрельные ранения, их доставили в больницу. По словам врачей, жизнь пострадавших вне опасности.

В настоящее время проводится расследование. Полиция ищет черный автомобиль Honda Accord, на котором, предположительно, передвигались подозреваемые. Власти объявили вознаграждение в размере 75 тысяч долларов за помощь в поимке преступников.

Вашингтон, Зоя Осколкова

Вашингтон. Другие новости 05.09.21

Япония анонсировала встречу G7 с участием России и Китая. / Талибы стреляли в воздух и убили 17 человек. / Во время акции антипрививочников в Лондоне пострадали полицейские. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / США

Число жертв урагана Ида выросло до 45 человек

В США через пару минут после запуска взорвалась ракета Alpha

Захарова обвинила США во вмешательстве в российские выборы

Власти Техаса подвели под суд таксистов, отвозивших женщин на аборт

Лавров допустил похищение российских спортсменов спецслужбами США

Жертвами урагана Ида в США стали восемь человек

В США за полгода выбросили более 15 млн доз вакцины от Covid-19

Байден одобрил пакет военной помощи Украине на 60 млн долларов

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

В мире, Скандалы и происшествия, США, Убийства,