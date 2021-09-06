Четвертая волна коронавируса накрыла США – ситуация хуже, чем год назад

В США наблюдается взрывной рост заболеваемости коронавирусом. Несмотря на то, что в стране уже привили более половины населения, штамм «дельта» стал причиной четвертой волны Covid-19, а число инфицированных за сутки в три раза превышает прошлогодние показатели.

С начала массовой вакцинации в США прошло более восьми месяцев. За это время 53% американского населения были полностью вакцинированы, а еще одна восьмая получила первую дозу препарата против коронавируса, передает Daily Mail. При этом за последний месяц, по данным Университета Джона Хопкинса, в Штатах выявили более 4 млн случаев коронавируса, свыше 31 тысячи пациентов с Covid-19 скончались.

«Это правда, что в настоящее время появилось больше новых случаев заболевания, госпитализаций и смертей, чем в прошлом году, особенно в южных штатах. Это удивляет, потому что теперь у нас есть высокоэффективные вакцины», – признал директор Центра сотрудничества в области национального и глобального законодательства Всемирной организации здравоохранения Лоуренс Гостин.

Эффективность препаратов от коронавируса достигает 95%, но она не дает полной защиты от инфекции, в особенности с появлением новых штаммов коронавируса. «Динамичное развитие отношений между вариантами [коронавируса], вакцинами и непривитыми людьми приводит к большой неопределенности относительно того, что будет осенью. Что меняет ситуацию, так это дельта-штамм», – отмечает заместитель декана и специалист по инфекционным заболеваниям Техасского университета Барбара Тейлор.

В настоящее время на долю штамма «дельта» приходится 99% всех случаев заражения в США. Тем не менее, количество новых инфекций, госпитализаций и смертей остается ниже максимума, достигнутого в начале января. Кроме того, специалисты замечают признаки того, что текущая волна начинает ослабевать. Центры США по контролю и профилактике заболеваний (CDC) сообщают, что более четырех пятых людей в стране теперь имеют иммунитет после вакцинации или перенесенной болезни.

Тем временем, в Майами и Лос-Анджелесе начали выявлять заболевших новым штаммом «мю». «Открытие таких вариантов, как «мю», и их распространение по миру подчеркивает важность того, чтобы жители Лос-Анджелеса продолжали принимать меры для защиты себя и других. Вот почему так важно пройти вакцинацию и защититься от носителей», – сказала директор местного департамента общественного здравоохранения Барбара Феррер.

Накануне директор Национального института аллергических и инфекционных заболеваний США Энтони Фаучи выразил опасение, что штамм «мю» может обходить защиту, которую дают определенные антитела. Американские специалисты пытаются получить больше информации о новом варианте вируса.

Вашингтон, Зоя Осколкова

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