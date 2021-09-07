Состав нового правительства Афганистана объявил представитель Талибана*

Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид огласил состав нового правительства Афганистана, – сообщают РИА Новости.
И.о. главы МИД Афганистана назначен представитель руководства талибов* – Амир Хан Мутаки;
И.о. премьера Афганистана назначен представитель движения Талибан* Мохаммад Хасан Ахунд;
И.о главы министерства обороны Афганистана назначен заместитель лидера движения Талибан* Мохаммад Якуб;
Заместителем главы кабинета министров Афганистана назначен глава политофиса движения Талибан* мулла Абдул Гани Барадар;
И.о главы МВД в составе нового правительства Афганистана назначен представитель движения Талибан* Сараджуддин Хаккани;
Главой разведки Афганистана назначен представитель движения Талибан* Абдул Хак Васик;
И.о. главы министерства экономики в составе нового правительства Афганистана назначен представитель движения Талибан* Мохаммад Ханиф;
Как заявил представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид, объявленный состав правительства Афганистана является временным.
* организация признана террористической и запрещена в России
Кабул, Иван Бабурин
Кабул. Другие новости 07.09.21
Черногорский митрополит обвинил президента страны в организации беспорядков. / РПЦ: Черногория становится похожа на Украину. / Украина испугалась просить для себя статус главного союзника США вне НАТО. Читать дальше
© 2021, РИА «Новый День»
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube