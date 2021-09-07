Состав нового правительства Афганистана объявил представитель Талибана*

Представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид огласил состав нового правительства Афганистана, – сообщают РИА Новости.

И.о. главы МИД Афганистана назначен представитель руководства талибов* – Амир Хан Мутаки;

И.о. премьера Афганистана назначен представитель движения Талибан* Мохаммад Хасан Ахунд;

И.о главы министерства обороны Афганистана назначен заместитель лидера движения Талибан* Мохаммад Якуб;

Заместителем главы кабинета министров Афганистана назначен глава политофиса движения Талибан* мулла Абдул Гани Барадар;

И.о главы МВД в составе нового правительства Афганистана назначен представитель движения Талибан* Сараджуддин Хаккани;

Главой разведки Афганистана назначен представитель движения Талибан* Абдул Хак Васик;

И.о. главы министерства экономики в составе нового правительства Афганистана назначен представитель движения Талибан* Мохаммад Ханиф;

Как заявил представитель движения Талибан* Забиулла Муджахид, объявленный состав правительства Афганистана является временным.

* организация признана террористической и запрещена в России

Кабул, Иван Бабурин

Кабул. Другие новости 07.09.21

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