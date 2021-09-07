Маск поинтересовался у Рогозина, какой у него любимый чай

Илон Маск, основатель компании SpaceX , поблагодарил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости, – сообщает РИА Новости.
Дмитрий Рогозин в интервью CNN заявил, что приглашает Илона Маска к себе домой, как «гостя семьи», чтобы обсудить «исследование Вселенной» и добавил, что «уже поставил чайник».
«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» – написал сегодня Маск в Twitter.
В конце августа глава «Роскосмоса» пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля «Союз».
Вашингтон, Иван Бабурин
Вашингтон. Другие новости 07.09.21
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