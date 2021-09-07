Маск поинтересовался у Рогозина, какой у него любимый чай

Илон Маск, основатель компании SpaceX , поблагодарил генерального директора «Роскосмоса» Дмитрия Рогозина за приглашение в гости, – сообщает РИА Новости.

Дмитрий Рогозин в интервью CNN заявил, что приглашает Илона Маска к себе домой, как «гостя семьи», чтобы обсудить «исследование Вселенной» и добавил, что «уже поставил чайник».

«Спасибо! Какой у вас любимый чай?» – написал сегодня Маск в Twitter.

В конце августа глава «Роскосмоса» пригласил миллиардеров Илона Маска, Ричарда Брэнсона и Джеффа Безоса на октябрьский запуск с космодрома Байконур корабля «Союз».

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 07.09.21

Мигранты устроили акцию протеста в Латвии. / Опрос: Все больше американцев выражают недовольство слежкой со стороны правительства. / Мир вышел на плато по заболеваемости COVID-19. Читать дальше

© 2021, РИА «Новый День»