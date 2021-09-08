При пожаре в индонезийской тюрьме погибли более 40 человек

В Индонезии в результате пожара в тюрьме погибли более 40 человек, еще около 80 пострадали. Об этом сообщает Reuters.

Пожар произошел ночью в городе Тангеранг провинции Бантен. Причины возгорания устанавливаются, сообщила агентству секретарь тюремного департамента министерства юстиции и прав человека Рику Априант.

По ее словам, в тюремном блоке, где произошел пожар, содержались 122 человека, в основном по обвинениям, связанным с наркотиками. В результате 41 человек погиб, восемь серьезно пострадали и 72 получили легкие травмы.

Априант подтвердила, что тюрьма была переполнена. По последним данным, в этом пенитенциарном учреждении, рассчитанном на 600 человек, содержалось не менее 2 тысяч заключенных.

Джакарта, Зоя Осколкова

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