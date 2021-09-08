На Филиппинах из-за двух тайфунов эвакуировали почти 12 тысяч человек

На Филиппинах проводится массовая эвакуация из-за тайфуна Jolina. Тем временем, метеослужбы предупредили о приближении еще одного тайфуна Kiko.

По данным местных СМИ, в провинциях Масбат, Албай и Сорсогон из-за стихии эвакуировали около 11,8 тысячи жителей. Хотя тайфун Jolina ослабел и при порывах скорость ветра не превышает 160 км/ч, тем не менее, сохраняется опасность схода оползней. Пока информации о пострадавших не поступало.

В столице Маниле сегодня отменили занятия в школах. Большинство студентов вузов переведены на дистанционное обучение.

Новый тайфун Kiko, который сформировался к востоку от Филиппин, имеет скорость ветра в центре до 190 км/ч, сообщает филиппинская метеослужба PAGASA. По словам метеорологов, оба шторма направляются к южному побережью Китая, затрагивая северные острова Филиппин.

Манила, Зоя Осколкова

Манила. Другие новости 08.09.21

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