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Среда, 8 сентября 2021, 12:20 мск

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Житель Дании нашел древний клад на земле одноклассника

В Дании мужчина купил металлоискатель и решил опробовать его. В результате начинающий археолог обнаружил один из крупнейших золотых кладов. Об этом сообщает The Irish Sun.

Оле Гиннеруп Шитц применил прибор на участке, принадлежащем его бывшему однокласснику. Металлоискатель издал громкий сигнал, мужчина начала копать и наткнулся на металлические предметы.

Всего в земле было обнаружено 22 предмета из драгоценного металла – большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина, а также другие ценности. Вес находок составил почти один килограмм.

По предположению экспертов, сокровища находились под землей около 1,5 тысячи лет. Некоторые предметы были изготовлены в VI веке. Клад хотят передать в Национальный музей Дании.

Копенгаген, Зоя Осколкова

Копенгаген. Другие новости 08.09.21

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Метки / Европа

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