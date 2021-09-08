Премьер нового правительства Афганистана призвал бывших чиновников вернуться в страну

Мухаммад Хасан Ахунд, премьер-министр нового правительства Афганистана, призвал бывших афганских официальных лиц вернуться в страну, – сообщает Reuters.

«Не бойтесь и возвращайтесь», – обратился с призывом Мухаммад Хасан Ахунд в эфире телеканала «Аль-Джазира» в среду, 8 сентября.

Также премьер нового афганского правительства заявил о гарантиях безопасности правительственным чиновникам готовым вернуться в страну.

Ахунд также добавил: «Мы понесли тяжелые потери, чтобы достичь этого исторического момента. Эпоха кровопролития в Афганистане закончилась».

В свою очередь, Афганское движение сопротивления призвало международное сообщество не признавать новое правительство, сформированное Талибаном*.

Талибы* изначально обещали создать кабинет с участием многих партий, но в новое правительство вошли только его члены, представителей этнических меньшинств минимально, а женщины не назначены совсем, – заявили афганские противники Талибана*.

* организация признана террористической и запрещена в России

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