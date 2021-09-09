Задержание наркобарона обернулось настоящей войной между полицией и боевиками

Операция по задержанию лидера наркокартеля в Мексике обернулась боями в городе, в ходе которых погибли не менее 13 человек. Об этом сообщает el Financero.

Боестолкновения сотрудников прокуратуры, военных и членов преступной группировки произошли в городе Нуэво-Ларедо. Правоохранители задержали одного из лидеров мексиканского наркокартеля «Лос Сетас» Мартина Родригеса Барбозу по прозвищу «Эль Кадете».

Арест наркобарона спровоцировал перестрелки на улицах. Были убиты минимум 10 членов картеля и три правоохранителя, еще несколько человек получили огнестрельные ранения.

Группировка «Лос Сетас» образовалась в 2007 году в Мексике и распространила свое влияние на Гватемалу и Гондурас. Со временем она ослабла, а прокуратуре удалось вычислить местонахождение Барбозы, который возглавлял одно из подразделений картеля. Ранее за информацию о нем правоохранители предлагали 2 млн песо (7,5 млн рублей).

Мехико, Зоя Осколкова

Мехико. Другие новости 09.09.21

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