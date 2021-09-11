Байден назвал единство силой Америки в годовщину терактов 11 сентября

Единство стало главным уроком американской нации после терактов 11 сентября 2001 года, заявил президент США Джо Байден. Он записал видеообращение в честь 20-й годовщины трагедии и опубликовал его в официальном блоге.

«Единство делает нас теми, кто мы есть. Это для меня стало главным уроком 11 сентября. В самые уязвимые моменты единство – наша величайшая сила», – сказал Байден.

Он напомнил, что теракты 11 сентября унесли жизни 2 977 человек. И призвал чтить не только граждан, но и тех, кто рисковал жизнью, чтобы число погибших не стало больше.

Напомним, 11 сентября 2001 года захваченные террористами самолеты врезались в места, где находилось много людей. Два врезались в башни-близнецы Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. Один угнанный борт упал на часть здания Минобороны в Вашингтоне, и еще один – разбился около Питтсбурга в штате Пенсильвания.

Вашингтон, Наталья Рязанова

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