Хакерская атака оставила без света жителей Венесуэлы

Министр энергетики Венесуэлы Нестор Ревероль заявил о кибератаке на энергосистему страны. Взлом привел к отключению электричества на севере страны.

Как сообщает портал El Nacional, новое отключение электроэнергии в Венесуэле произошло в минувшее воскресенье. По словам министра, хакерская атака стала причиной аварии на электрической подстанции в расположенном на севере страны штате Арагуа.

В результате скачки напряжения в электросетях происходили в воскресенье вечером в нескольких населенных пунктах, а также в столичном регионе. Министр подчеркнул, что новая атака на национальную электроэнергетическую систему была частью постоянного плана по саботажу.

Стоит отметить, что власти Венесуэлы не первый раз сообщают о кибератаках, которые приводят к масштабным отключениям электричества. Президент страны Николас Мадуро обвинял в этих инцидентах «американский империализм».

Каракас, Зоя Осколкова

Каракас. Другие новости 13.09.21

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