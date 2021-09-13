Правительство Китая предоставит Афганистану помощь в размере 31 миллиона долларов

Постоянный представитель КНР при отделении ООН и других международных организациях в Женеве Чэнь Сюй в понедельник, 13 сентября, на министерской встрече ООН по помощи Афганистану заявил, что правительство КНР предоставит Афганистану помощь в размере 200 млн. юаней (около $31 млн.) продовольствием и медикаментами, а также 3 млн. доз вакцин от COVID-19, – сообщает ТАСС.

Чэнь Сюй заявил: «Китайская сторона уже приняла решение как можно скорее предоставить Афганистану помощь в виде продовольствия, медицинских препаратов, вакцин и предметов первой необходимости общей стоимостью 200 млн. юаней. Мы также предоставим афганской стороне первую партию из 3 млн. вакцин от COVID-19. И в скором времени поставим Афганистану дополнительную помощь»

Также постоянный представитель КНР при отделении ООН заявил, что Китай и далее будет поддерживать мирное восстановление и экономическое развитие страны, используя все возможные средства, что касается потребностей народа Афганистана. Также он указал, что «в нынешних обстоятельствах международное сообщество должно активизировать и расширить помощь Афганистану. США и их союзники несут особые обязательства по оказанию гуманитарной и других видов помощи».

«Международное сообщество должно уделять пристальное внимание урегулированию чрезвычайных гуманитарных потребностей Афганистана, а также решению проблем устойчивого развития, оказанию помощи стране в реализации своего собственного потенциала, расширению ее сотрудничества с другими государствами в целях борьбы с терроризмом и контролем над наркоторговлей», – заявил г-н Чэнь Сюй.

Пекин, Иван Бабурин

Пекин. Другие новости 13.09.21

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