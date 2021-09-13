США не хотят воевать с Россией, но при этом считают необходимым срочно перевооружаться

Глава объединенного комитета начальников штабов ВС США генерал Джон Хайтен, выступая в понедельник, 13 сентября, на видеоконференции, организованной вашингтонским Институтом Брукингса заявил, что на сегодняшний день США должны исключить возможность войны с Россией и Китаем, но при этом необходимо принять срочные меры для скорейшего перевооружения.

По словам Хайтена, ядерные силы России полностью модернизированы, чего нельзя сказать о ядерных силах США.Поэтому США должны преодолеть медлительность бюрократических процедур для скорейшей модернизации своего ядерного оружия.

Также, высокопоставленный американский военный отметил, что если конфликт с Китаем и Россией сможет перерасти в ядерный, это обернется катастрофой не только для вовлеченных в него стран, но и для всей планеты.

Генерал Джон Хайтен также заявил, что «с принципиальной точки зрения, мы никогда не воевали с Советским Союзом. Нашей целью должно быть никогда не вступать в войну с Китаем и никогда не вступать в войну с Россией».

Как сообщает ТАСС, по словам американского военачальника, в диалоге России и США о стратегической стабильности видны определенные успехи, так как обе стороны понимают ситуацию.

«Мы добивались неплохого успеха с Советским Союзом, а теперь и с Россией. Мы ведем переговоры с Россией по стратегической стабильности, чтобы убедиться, что мы понимаем, в какой ситуации мы находимся. И это касается не только ядерной сферы, но и космической», – заявил Джон Хайтен.

Хайтен подчеркнул, что такие же переговоры необходимо вести и с китайскими властями на уровне оборонных и внешнеполитических ведомств.

«Какими бы разными мы ни были, у нас есть фундаментальная общая цель – никогда не воевать друг с другом, потому что война с ядерной державой – это плохо», – резюмировал генерал Джон Хайтен .

Вашингтон, Иван Бабурин

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