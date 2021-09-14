Расследование Wall Street Journal: У Facebook есть миллионы вип-пользователей, которые могут писать что хотят, без цензуры

У Facebook есть довольно сложные алгоритмы, которые могут быстро удалить любые нежелательные сообщения. К сожалению, они не безупречны и часто удаляют те посты, которые вообще не содержат никакой нарушающей закон и этику информации, на что постоянно жалуются зарегистрированные пользователи. Однако, как оказалось, есть миллионы VIP-пользователей, к которым установленные правила вообще не применяются. На это указывает громкое расследование Wall Street Journal.

Авторы статьи ссылаются на просочившиеся из соцсети документы. Они показывают, что в крупнейшей социальной сети в мире процветает неравенство. Для обычных пользователей сообщения после цензурирования удаляются автоматически, и у них практически нет возможности высказаться и принять меры, если они считают, что их наказали неправильно. А если сообщения таких пользователей блокируются часто, то они могут получить и бан.

А параллельно существует довольно большая группа VIP-пользователей, которые вообще не блокировались автоматическими механизмами. По сути, это означает, что они могли писать все, что хотели, а их сообщения можно было заблокировать только вручную.

Согласно просочившимся документам, в эту вип-группу входят политики, знаменитости, известные влиятельные лица и некоторые журналисты.

Всего в VIP-списке их около 5,8 миллиона, но Wall Street Journal не приводит имен избранных. В свою очередь журналисты из Daily Mail отмечают, что вип-список ежегодно увеличивается на десятки тысяч новых имен.

Сверхстандартная обработка публикаций людей из закрытого списка заключалась в том, что автоматические системы полностью избегали этих учетных записей и, следовательно, не могли удалять какие-либо публикации.

Упомянутые аккаунты контролировались специально созданной командой XCheck, члены которой вручную проверяли и оценивали опубликованные материалы.

Хотя неясно, сколько людей Facebook нанял в команду XCheck, ясно, что они не могут быть такими же быстрыми, как автоматизированная система реакции на посты.

The Wall Street Journal сообщает, что команда смогла проверить лишь небольшую часть опубликованных материалов. По данным Daily Mail, речь идет о менее чем 10 процентах публикаций.

Систему выборочного цензурирования для вип-пользователей подтверждает и ряд сотрудников соцсетей.

Представители Facebook пока официально не прокомментировали утечку документов.

В последние годы зарубежные СМИ сообщали, что некоторые пользователи Facebook почему-то оказываются в более привилегированном положении, чем другие. Однако только теперь просочившиеся документы раскрывают методы работы Facebook и отношение к привилегированной группе пользователей, пишут иностранные СМИ.

Вашингтон, Елена Васильева

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