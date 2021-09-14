Изменение климата сказывается на психическом здоровье подростков и молодых людей, – результаты исследования

Ученые из Университета Бата, NYU Langone Health, Стэнфордского медицинского центра провели среди молодых людей в возрасте от 16 до 25 лет опрос на тему изменения климата. Всего было опрошено 10 000 молодых людей в 10 странах, – статью о результатах исследования разместило сегодня, 14 сентября, издание POLITICO.

Соавтор исследования Лиз ван Сустерен, комментируя результаты опроса, сказала: «Какими бы сильными ни были штормы снаружи, штормы внутри еще сильнее. Дети не живут в пещере, они разбираются в средствах массовой информации лучше нас».

Результаты исследования показали: 83% опрошенных считают, что люди не заботятся о планете; 75% назвали будущее пугающим; 39 процентов заявили, что не решаются заводить детей.

Наиболее тревожным в общей картине, по мнению ученых, оказался уровень недоверия к правительству. Среди респондентов из США только 21 процент заявили, что правительству можно доверять, что является худшим показателем среди всех стран.

В Индии почти 3 из 4 подростков и молодых людей заявили, что человечество обречено. В Бразилии 78 процентов заявили, что правительство лжет. Девяносто два процента филиппинцев назвали будущее пугающим.

«Климатическую тревогу у детей и молодежи не следует рассматривать просто как следствие экологической катастрофы; это также вызвано тем, что более могущественные взрослые и правительства не принимают мер в ответ на возникающие угрозы », – пишут исследователи.

Ученые заявляют, что их исследование впервые зафиксировало, когда у молодых людей была количественно определена обеспокоенность по поводу климата.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 14.09.21

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