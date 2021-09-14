Начала работу 76-я сессия Генассамблеи ООН

76-я сессия Генассамблеи ООН начала работу во вторник, 14 сентября, в Нью-Йорке.

Сосредоточиться в своей работе на борьбе с пандемией коронавируса и неравенством в доступе к вакцинам намерен новый председатель Генеральной Ассамблеи (ГА) ООН Абдулла Шахид. Также он пообещал собрать встречу высокого уровня по климату в октябре.

Председатель ГА ООН отметил, что встреча мировых лидеров проходит «во время большого вызова и разделения, конфликта и изменения климата, усугубления бедности и неравенства».

«Пандемия продолжает угрожать жизням, условиям жизни и будущему. Эти вызовы усугубляются расколом, угрожающим нашему миру, разделением между богатыми и бедными. Однако, если страны объединят усилия, вакцинировать весь мир удастся к концу 2022 года», – заявил Абдулла Шахид.

Новый председатель Генеральной Ассамблеи заверил всех присутствующих, что в преддверии Конференции ООН по изменению он «намерен провести специальное мероприятие здесь, в Генеральной Ассамблее, в октябре, чтобы дать странам возможность собраться вместе и дать окончательное политическое обязательство».

Абдулла Шахид с 2018 года работает министром иностранных дел Мальдивских островов с населением около 530 тыс. человек. Является первым мальдивским политиком, ставшим президентом Генассамблеи ООН.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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