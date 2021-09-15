В США дом с привидениями продается почти за полмиллиона долларов

Жительница штата Нью-Йорк выставила на продажу дом с привидениями. Стоимость здания – 444 444 доллара. Об этом сообщает Times Union.

Дом в деревне Лансингбург был построен в 1890 году. Здание получило название «Особняк Энслин». Здесь не раз снимали телепередачи для каналов Discovery ID и TLC.

По утверждению владелицы, в доме обитают девять призраков. Пять привидений – это члены ее семьи, еще одно – дух постояльца, найденного однажды мертвым в подвале. Еще трое – неизвестные мужчины.

Нынешняя хозяйка получила дом в наследство. Ее прадед приобрел особняк в 1919 году. Женщина утверждает, что цена за дом выбрана не случайно, якобы ангелы-хранители подали ей знак в виде цифры 444.

Нью-Йорк, Зоя Осколкова

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