На Земле в два раза увеличилось количество дней с температурой выше 50 градусов

На Земле количество дней с экстремальной жарой, когда температура поднимается выше 50 градусов по Цельсию, с 1980-х годов увеличилось вдвое. Согласно анализу BBC, люди также переживают такие жаркие дни на большем количестве частей планеты, чем раньше. Президент США Байден предупредил, что ущерб от экстремальных погодных условий в этом году превысит 100 миллиардов долларов.

По данным BBC, с 1980 по 2009 год в среднем было 14 дней в году, когда где-то в мире температура превышала 50 градусов. В период с 2010 по 2019 год таких жарких дней уже было в среднем 26 в году.

«Это увеличение на 100% можно объяснить сжиганием ископаемого топлива», – комментирует Фридерике Отт, климатолог из Оксфордского университета.

Также выяснилось, что сильная жара бывает даже там, где раньше она не была обычным явлением, но это лето показало, что экстремальных температур нельзя избежать ни в Европе, ни в Северной Америке. В Канаде в этом году термометры поднялись до 49,6 градуса, в Италии – 48,8 градуса.

Ущерб в сто миллиардов долларов США

Экстремальные погодные условия в Соединенных Штатах в этом году нанесут ущерб, превышающий 100 миллиардов долларов, сказал президент США Джо Байден во время визита в Колорадо во вторник. В прошлом году этот вид ущерба составил 99 миллиардов долларов.

По словам Байдена, во время визита в Национальную лабораторию возобновляемых источников энергии (NREL) в Голдене, штат Колорадо, в последние месяцы почти каждая третья община США пострадала от стихийных бедствий, связанных с погодой, усугубленных изменением климата.

В понедельник президент во время своей первой поездки в западные США в качестве президента, ссылаясь на крупномасштабные лесные пожары в этом году, призвал к усилению борьбы с изменением климата. Он сказал, что необходимо вложить миллиарды долларов, чтобы подготовить Соединенные Штаты к ухудшению погодных условий во многих частях страны.

По данным Reuters, президент США надеется использовать обеспокоенность избирателей по поводу климата, чтобы заручиться общественной поддержкой своего инвестиционного плана стоимостью около 3,5 триллиона долларов, который сейчас обсуждается в Конгрессе США. Республиканцы отвергают этот план.

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 16.09.21

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