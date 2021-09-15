ЮНЕСКО объявила о создании 20 новых биосферных заповедников в 21 стране мира

В среду, 15 сентября, ЮНЕСКО добавила 20 новых объектов в 21 стране к своей всемирной сети биосферных заповедников, особо охраняемых территорий, целью которых является сочетание сохранения природы и экономического развития, – сообщает агентство AFP

«Международный координационный совет программы ЮНЕСКО «Человек и биосфера» одобрил дополнения, а также расширил и изменил зонирования двух существующих биосферных заповедников – в Италии и Чили», – говорится в сообщении агентства.

Среди новых одобренных природных участков два являются трансграничными: биосфера бассейна озера Убс пересекает Россию и Монголию, а Мура-Драва-Дунайский заповедник охватывает пять стран: Австрию, Хорватию, Венгрию, Сербию и Словению.

Каждый год в мире создаются новые биосферные заповедники для содействия устойчивому развитию и защите наземных, морских и прибрежных экосистем. Впервые к списку стран присоединились Лесото, Ливия и Саудовская Аравия. Другие одобренные ЮНЕСКО резерваты находятся в Канаде, Франции, Корее, Италии, Казахстане, России, Перу, Испании, Таиланде, Узбекистане и Вьетнаме.

Биосферные заповедники определяются правительствами стран и остаются под их юрисдикцией после утверждения. В прошлом году было одобрено 25 участков.

В результате последних добавлений общее количество заповедников достигло 727 в 131 стране, общей площадью почти 6% планеты.

На предстоящем саммите ООН по биоразнообразию, который пройдет в китайском Куньмине, будет обсуждаться проект договора с предложением – к 2030 году сделать 30% суши и океанов охраняемыми территориями.

Париж, Иван Бабурин

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