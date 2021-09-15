США оснастят Австралию атомными субмаринами

Президент США Джо Байден на презентации тройственного союза между США, Великобританией и Австралией заявил, что Австралия получит подводные лодки с атомными реакторами, но не ядерным вооружением, – сообщает РИА Новости.

Оснащение австралийского флота атомными субмаринами заявлено как первая конкретная инициатива нового трехстороннего партнерства AUUKUS.

При этом Байден заметил, что речи о подводных лодках, несущих ядерное оружие, не идет.

«Это будут подводные лодки с конвенциональным вооружением, но движимые ядерными реакторами. Это проверенная технология, она безопасна», – сказал американский лидер

Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон в свою очередь заявил, что его страна хочет сама наладить производство атомных субмарин при содействии США и Великобритании. Также он подтвердил, что у Австралии нет планов обладать ядерным оружием.

Издание POLITICO в свою очередь отмечает, что заявление Байдена о создании новой рабочей группы с Великобританией и Австралией является завуалированной попыткой противостояния Китаю.

AUKUS упростит для трех стран обмен информацией и ноу-хау в таких ключевых технологических областях, как искусственный интеллект, кибернетические, квантовые, подводные системы с возможностью нанесения ударов на большие расстояния, – пишет POLITICO.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 16.09.21

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