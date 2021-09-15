SpaceX впервые отправит космических туристов без специальной подготовки на околоземную орбиту

Ракета Falcon 9 с капсулой Dragon должна будет стартовать из Центра Кеннеди в НАСА, Флорида, с четырьмя космическими туристами на борту в четверг, 16 сентября в 00:02 по Гринвичу, – сообщает Le Figaro.

Компания SpaceX впервые отправит космических туристов на околоземную целевую орбиту, на высоту 575 км.

В рамках миссии «Inspiration4» в космос полетят четыре человека: Джаред Айзекман – организатор миссии, 38-летний миллиардер, руководитель компании по оказанию финансовых услуг; сотрудница детской больницы Хейли Арсено; опытный летчик-испытатель Крис Семброски и педагог Сиан Проктор.

Все участники миссии не проходили специальной длительной подготовки, как настоящие астронавты, компания SpaceX провела только медицинский осмотр и инструктаж.

Члены экипажа проведут в космосе примерно три дня. Сначала запуск корабля Crew Dragon с гражданскими пассажирами планировалось провести 15 сентября, но начало миссии было перенесено на сутки из-за неподходящих метеоусловий.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 16.09.21

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