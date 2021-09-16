Настоящий Тарзан умер. Он прожил в джунглях 41 год

Хо Ван Ланг, вьетнамец, которого считали настоящим Тарзаном, умер в понедельник в возрасте 52 лет. Его отец сбежал с ним в джунгли почти полвека назад, и там они прожили несколько десятков лет. Отец почти разучился говорить, а Ланг выучил только несколько слов. Когда в 2013 году его вернули к цивилизации, это стало для него шоком. Например, он не знал, что на свете есть женщины.

История началась в 1972 году в селе Чан Кемь. Там жил Хо Ван Тхань со своей семьей, которая воевала в рядах Вьетконга против американцев. Однажды, когда Тхань ушел по делам, деревня подверглась бомбардировке, в результате которой погибли мать Тханя и двое его сыновей.

Тхань взял жену и двух младших сыновей по имени Ланг и Три, которым удалось выжить, ушел в другую деревню. Но смерть более половины семьи оставила большие последствия для психики Тханя. Помимо депрессии и глубокого горя, он также начал страдать от приступов агрессии. Во время одного из них он бессознательно избил жену, схватил своего двухлетнего сына Ланга и скрылся с ним в лесу. Позже он вернулся в деревню, но напуганные жители деревни, обеспокоенные состоянием здоровья женщины, предпочли сказать ему, что она мертва.

Пока его жена воспитывала младшего сына Троя, Тхань ушел жить в лес со своим сыном Лангом. И там они прожили несколько десятилетий. Тхань и маленький Ланг сначала жили на краю джунглей, но постепенно продвигались все глубже и глубже. Мужчина больше не хотел иметь ничего общего с людьми.

Жизнь в джунглях без слов

Тхань и Ланг всегда на время строили хижину на верхушках деревьев. Тхань всегда аккуратно складывал свои военные штаны в углу маленькой комнаты, а рядом с ними красную рубашку, в которой он носил своего сына. У них ничего не осталось от цивилизации. Они ели только то, что находили в джунглях, особенно корни тапиоки и кукурузы, которые они могли выращивать. Они рубили деревья примитивным топором. Шли годы, и Ланг рос.

Его младший брат Три тоже вырос. Когда ему было около двенадцати лет, он присоединился к своему дяде и другим родственникам в поисках своего отца и брата. И им удалось их найти. Тхань сначала не узнал своего сына, но потом вспомнил и обрадовался. За эти годы он почти забыл речь. Он категорически отказался вернуться в деревню.

Три навещал их не реже двух раз в год и приносил отцу и брату простую пищу – рис, масло, соль. Лангу всегда нравилось видеть своего брата, но он едва мог сказать ему всего несколько слов, которые он использовал, чтобы общаться со своим отцом. Их встречи проходили в основном в тишине.

Прошли годы. Ланг стал взрослым мужчиной с душой ребенка и необычайной способностью выживать в джунглях, который понятия не имел, на что похож мир за стеной деревьев. В 2013 году, через сорок один год после ухода Тхань, Три решил действовать более решительно. Здоровье его отца быстро ухудшилось, и Три убедил власти вмешаться.

Жизнь в цивилизации: тяжелый труд, сигареты и алкоголь

«Настоящий Тарзан живет во Вьетнаме» – такие и другие заголовки заполнили мировые СМИ в тот год, когда появились фотографии полицейских, выносящих старика из джунглей на носилках. Рядом с ними шел жилистый мужчина, одетый только в набедренную повязку из коры.

Семья приняла Танха и Ланг. Старый Тхань никогда не привык к цивилизации, и сначала казалось, что даже Ланг не понимает деревенской жизни. «Он не понимает, что мы ему говорим, он не хочет есть и пить», – сказал один из его родственников, Хо Ван Бьен. «Мы знаем, что он хочет вернуться в лес, поэтому мы должны внимательно следить за ним», – добавил Бьен.

В течение следующих трех лет Ланг привык к цивилизованной жизни. Он научился курить, употреблять алкоголь и есть приготовленную пищу. Он много работал на ферме, но подсознательно все равно тянуло его в джунгли. В 2016 году поселился на опушке леса. Он жил на полпути к тем местам, где провел всю свою жизнь, и в то же время был близок со своей семьей.

Однако некоторым вещам он так и не научился. Он мало говорил и был, например, полностью асексуалом. За всю свою жизнь он ни разу не контактировал с женщинами и понятия не имел, что такое женщина. Это доставило ему проблемы, хотя он жил в деревне.

Красивый человек

В 2016 году его посетил путешественник Альваро Сересо, который неделю жил с ним в джунглях, чтобы изучить его навыки выживания в дикой природе. «Сначала я хотел научиться у него новым методам выживания, но, не осознавая этого, я обнаружил одного из самых отзывчивых людей, которых я когда-либо встречал», – сказал Сересо, который также снял документальный фильм о Ланге. Ланг был дружелюбен и очень удивлен и обрадован, что кто-то хочет у него чему-то научиться.

Год спустя Тхань умер, а Ланг продолжил жить на границе между цивилизацией и дикой природой. Однако именно цивилизация способствовала его ранней смерти. В ноябре прошлого года Ланг стал жаловаться на сильную боль в груди и животе. Врачи диагностировали у него рак печени на поздней стадии.

«Я очень болен. Мое единственное желание – чтобы мой брат и его жена нашли лекарство, и я смогу жить дольше и видеть, как растут их дети », – сказал Ланг незадолго до своей смерти. Он умер 6 сентября 2021 года в компании брата, жены и других родственников.

«Мне грустно из-за его смерти, но в то же время это избавление для него, потому что он много страдал в последние месяцы», – сказал Сересо. «Я ненавидел видеть его живым в цивилизации. Я всегда боялся, что его тело не сможет справиться с такой радикальной переменой », – заключил Сересо, добавив, что из жизни ушел красивый человек, пишет сайт nоvinky.cz.

Москва, Елена Васильева

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