В Греции владельцы собак, убивших ребенка, заплатят штраф

В Греции приговорили пару, чьи собаки убили пятилетнего мальчика. Супругам предстоит провести в тюрьме пять лет, либо они могут выплатить штраф в размере 20 евро за каждый день лишения свободы.

Трагедия произошла весной 2016 года в городе Козани на севере Греции. Ротвейлеры сломали вольер и набросились на маленького мальчика. Собаки нанесли ребенку травмы шеи и лица, от которых он скончался в больнице.

Суд признал виновными владельцев ротвейлеров в преступной халатности и приговорил к пяти годам заключения с возможностью замены наказания на выплату 20 евро за день тюрьмы. Осужденные должны внести до 30 сентября залог в размере 10 тысяч евро каждый.

Кроме того, супруги должны являться в полицию дважды в неделю, а также не имеют права выезжать из страны и держать домашних животных.

В свою очередь осужденные настаивают на том, что в смерти ребенка виноваты не псы, а врачи, которые не смогли спасти ему жизнь. Супруги намерены подать апелляцию и оспорить приговор.

Афины, Зоя Осколкова

Афины. Другие новости 16.09.21

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