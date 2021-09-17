Совместную декларацию приняли страны ШОС в Душанбе

Совместную декларацию по итогам 20-го саммита глав стран-участников Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) подписали сегодня, 17 сентября, в Душанбе лидеры стран организации, – сообщают Ведомости со ссылкой на пресс-службу Кремля.

В декларацию включена позиция стран ШОС по ситуации в Афганистане, – организация выступает за построение нового афганского правительства, включающего представителей всех этнических, религиозных и политических групп афганского общества.

В документе также подчеркивается, что государства-члены ШОС выступают за становление Афганистана в качестве независимого, нейтрального, единого, демократического и мирного государства, свободного от терроризма, войны и наркотиков.

Пресс-служба Кремля приводит цитату из заявления стран ШОС: «ШОС вступила в ответственный период своего развития. В этой связи государства-члены отмечают необходимость углубления и расширения взаимодействия в рамках организации, не предусматривающего формирования военно-политического союза или экономического интеграционного объединения с образованием наднациональных институтов управления».

Также в декларации обозначена позиция стран ШОС по борьбе с терроризмом: «Государства-члены решительно осуждают терроризм во всех его формах и проявлениях. Они подчеркивают ключевую роль государств-членов и их компетентных органов в вопросах противодействия терроризму, сепаратизму и экстремизму».

Кроме того, в документе затронуты темы развития туризма, равенства государств, недопустимости использования спорта в политических целях, предпринимательства, торговли, экономики и др.

Следует отметить, ранее стало известно, что новым официальным членом Шанхайской организации сотрудничества станет Иран.

Душанбе, Иван Бабурин

Душанбе. Другие новости 17.09.21

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