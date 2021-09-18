Скончался бывший президент Алжира Бутефлика

Бывший президент Алжира Абдельазиз Бутефлика умер в возрасте 84 лет. Политик находился у власти с 1999 года.

Как сообщает «Евроньюс», после того как в феврале 2019 года Бутефлика заявил о намерении баллотироваться на пятый срок, страну охватили протесты. На этом фоне он отказался от участия в выборах, но манифестации продолжились, что привело к острому внутриполитическому кризису. 2 апреля 2019 года Бутефлика сложил с себя президентские полномочия. В последние годы нахождения у власти у Бутефлики были серьезные проблемы со здоровьем. В 2013 году политик перенес инсульт, напоминает «Евроньюс».

Москва, Елена Васильева

Москва. Другие новости 17.09.21

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