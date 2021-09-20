Брюссель обвинил Вашингтон в нелояльности по отношению к Парижу

Председатель Европейского совета Шарль Мишель заявил в понедельник, 20 сентября, что потеря Францией оборонного заказа на производство субмарин для Австралии демонстрирует недостаток лояльности со стороны США по отношению к европейским союзникам.

Председатель Европейского совета заявил журналистам, что Евросоюз потребовал разъяснений от США в связи с потерей Францией оборонного контракта на поставки подводных лодок Австралии после создания оборонного партнерства Вашингтона, Канберры и Лондона (AUKUS), – сообщает РИА Новости.

«Этот шаг демонстрирует недостаток лояльности со стороны США. Евросоюз настаивает на получении разъяснений со стороны Вашингтона, чтобы понять их глубинные намерения», – заявил Шарль Мишель.

«Разрыв Австралией контракта с Францией на поставку подводных лодок в пользу поставок из США является неприемлемым и осложняет отношения США и ЕС», – заявила ранее в интервью телеканалу CNN глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. По ее словам, теперь Брюссель должен будет прояснить этот вопрос, прежде чем сможет вернуться к нормальной работе с США и Австралией.

Представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано в свою очередь, объявил, что эта проблема будет рассмотрена на закрытой встрече глав МИД ЕС, которая пройдет на полях Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке.

Следует напомнить, Канберра разорвала крупнейший в своей истории оборонный контракт с Францией на поставку подводных лодок на сумму в более чем 50 млрд. евро, заявив, что он более не отвечает национальным интересам Австралии. Это было сделано после того, как Австралия, Великобритания и США 15 сентября объявили о создании нового партнерства в сфере безопасности AUKUS.

В рамках соглашения Австралия, в частности, планирует с помощью американских технологий построить как минимум восемь атомных подводных лодок, первые из которых примет на боевое дежурство в 2036 году, а также переоснастить свои вооруженные силы американскими крылатыми ракетами.

Брюссель, Иван Бабурин

Брюссель. Другие новости 20.09.21

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