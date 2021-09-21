Президент Ирана: гегемония США с треском провалилась

Президент Ирана Эбрагим Раисси в своем видеобращении на заседании Генассмаблее ООН сегодня, 21 сентября, заявил, что «гегемонистская система Соединенных Штатов с треском провалилась», – сообщает Le Figaro.

«В этом году история была отмечена двумя событиями. 6 января, когда Конгресс США подвергся нападению со стороны своего народа, и в августе, когда народ Афганистана падал с американских самолетов. Из Капитолия и Кабула миру был послан четкий сигнал – гегемонистская система Соединенных Штатов больше не пользуется доверием ни внутри страны, ни за ее пределами, она с треском провалилась», – заявил Эбрагим Раисси участникам заседания Генеральной ассамблеи ООН в своем видеообращении.

Нью-Йорк, Иван Бабурин

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