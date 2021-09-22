«Одобрено Дартом Вейдером» – соцсети оценили парадную форму космических сил США

Американские военные представили парадную форму своих космических сил, именуемых «Стражи». Форма напоминает в значительной степени наряды персонажей фантастических фильмов и сериалов, – пишет Le Figaro.

«Современный, оригинальный, профессиональный», – написали в своем аккаунте в Twitter космические силы США (Space Force), разместив фотографию двух «стражей» в новой форме.

На фотографии Space Force – белый мужчина и чернокожая женщина одеты в темно-синие куртки с офицерским (стоячим) воротником, застегнутые рядом из шести серебряных пуговиц по диагонали от правого плеча к центру груди. В области горла виден воротник бледно-голубой рубашки. Брюки, в которые одета и женщина, серые и широкие.

Соцсети не остались в стороне в своих оценках. «Одобрено Дартом Вейдером», – отметил один пользователь Интернета.

Другие сравнили форму американских Space Force с униформой экипажа звездолета «Энтерпрайз» в «Гневе Хана», второй части фантастического сериала «Звездный путь», – с пуговицами, также размещенными по диагонали, только форма в сериале с красной окантовкой.

Это не первый случай, когда сериал Star Trek вдохновляет армию США. Логотип американских космических сил напоминает эмблему Звездного флота, из вселенной «Star Trek», – отмечает Le Figaro.

Вашингтон, Иван Бабурин

Вашингтон. Другие новости 22.09.21

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