Мир находится на грани пропасти – глава ООН

Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций Антониу Гутерриш, выступая перед мировыми лидерами, предупредил о «крупнейшем каскаде кризисов в нашей жизни» и раскритиковал подход международного сообщества к пандемии Сovid-19 и вопросам изменения климата. По его словам, мир находится на краю пропасти и должен проснуться. Утверждается, что перед лицом кризисов он нуждается в глобальном диалоге, взаимопонимании и инвестициях в поддержание мира.

«Миру нужно проснуться. Мы находимся на грани пропасти и идем в неправильном направлении», – сказал Гутерриш в начале своего выступления перед началом общих прений, в которых в ближайшие дни выступят представители 193 стран-членов ООН.

Помимо пандемии и изменения климата, Генеральный секретарь ООН заострил внимание на проблемах таких стран как Афганистан и Эфиопия, критикуя «растущее недоверие и дезинформацию» и «вопиющее неравенство».

«Нам не хватает солидарности в тот момент, когда она нужна нам больше всего», – сказал Гутерриш. В качестве примера он привел огромную разницу в показателях вакцинации против Сovid-19 между западным миром и развивающимися странами – к примеру, более 90 процентов африканцев все еще ждут первой дозы вакцины, а на западе уже вовсю начинается ревакцинация.

Помимо пандемии и изменения климата, главные темы Генеральной Ассамблеи ООН, вероятно, будут включать соперничество Соединенных Штатов с Китаем, будущее Афганистана, где Талибан (организация запрещена в РФ) вернулся к власти через двадцать лет, военный переворот в Бирме, соглашение по ядерной программе Ирана и «политический вакуум» на Гаити.

«Нам нужен диалог. Нам нужно понимание. Нам необходимо инвестировать в предотвращение, поддержание мира и миростроительство», – сказал Генеральный секретарь ООН. Он также упомянул напряженность в отношениях между Пекином и Вашингтоном, заявив, что невозможно противостоять экономическим вызовам и другим кризисам, когда две крупнейшие экономики мира не хотят работать вместе.

Москва, Елена Васильева

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