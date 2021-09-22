В США загорелся стадион на 70 тысяч человек

В США произошел пожар на стадионе, который рассчитан на 70 тысяч зрителей. Об этом сообщает телекомпания FOX.

Возгорание произошло в Новом Орлеане на домашнем стадионе клуба Национальной футбольной лиги (НФЛ) «Нью-Орлеан Сейнтс». По предварительным данным, там загорелась машина для очистки крыши.

На место приехали сотрудники пожарной службы. Им удалось быстро ликвидировать пламя. В настоящее время оценивается ущерб, нанесенный пожаром.

В результате пострадал один человек. Его госпитализировали с ожогами легкой степени.

Новый Орлеан, Зоя Осколкова

Новый Орлеан. Другие новости 22.09.21

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