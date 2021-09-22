Британка родила дочь с помощью купленного онлайн набора для оплодотворения

Жительница Великобритании родила дочь, для зачатия которой использовала набор со сперматозоидами, купленный на eBay. Об этом сообщает The Mirror.

У 33-летней Стефани Тейлор уже есть пятилетний сын, с отцом которого женщина рассталась. При этом она очень хотела родить еще одного ребенка, но боялась вступать в отношения с другими мужчинами, опасаясь, что это может плохо сказаться на мальчике.

Стефани ознакомилась с расценками частных клиник репродуктивной медицины, но это оказалось ей не по карману. Тогда по совету подруги женщина поискала на площадке eBay набор для оплодотворения и к своему удивлению обнаружила несколько предложений.

По словам британки, она выбирала партнера также как в приложении знакомств Tinder. С отцом ребенка они переписывались, а затем он приехал к ней и привез сперму. Стефании родила дочь Иден. При этом все происходило анонимно, поэтому девочка никогда не сможет узнать, кто ее отец. Мать называет Иден «интернет-ребенком».

Лондон, Зоя Осколкова

Лондон. Другие новости 22.09.21

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